U noći između subote i nedelje bilo je više nego zanimljivo na NBA terenima, a nama najinteresantniji bio je meč u kom je Nikola Jokić odigrao u MVP stilu, ali su Denver Nagetsi poraženi od Orlando Medžika u gostima rezultatom 127:126.

Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Ipak, bilo je uzbuđenja i na drugim mečevima, a Hjuston Roketsi su na krilima sjajnog Kevina Durenta (30 poena, sedam asistencija, četiri skoka), savladali Klivlend Kavalirse sa 117:100.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:

