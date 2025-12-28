Kevin Durent bio je najzaslužniji za pobedu Hjustona protiv Klivlenda
NBA
NEZAUSTAVLJIVI KEVIN DURENT! Hjuston srušio Klivlend na krilima legendarnog Amerikanca! (VIDEO)
U noći između subote i nedelje bilo je više nego zanimljivo na NBA terenima, a nama najinteresantniji bio je meč u kom je Nikola Jokić odigrao u MVP stilu, ali su Denver Nagetsi poraženi od Orlando Medžika u gostima rezultatom 127:126.
Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia
Ipak, bilo je uzbuđenja i na drugim mečevima, a Hjuston Roketsi su na krilima sjajnog Kevina Durenta (30 poena, sedam asistencija, četiri skoka), savladali Klivlend Kavalirse sa 117:100.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:
