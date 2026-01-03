Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je ukupno deset mečeva NBA lige, a nama je najzanimljivija definitivno bila situacija van terena i stanje sa Nikolom Jokićem koji je zbog povrede propustio utakmicu u kojoj su Nagetsi poraženi na gostovanju Klivlendu (113:108).

Više informacija o stanju Nikole Jokića možete pronaći na sledećim linkovima:

Ne propustiteKošarkaSTIGLE NOVE INFORMACIJE O STANJU POVREDE NIKOLE JOKIĆA! Novinarka se oglasila tokom prenosa uživo i otkrila detalje! Evo šta se dešava sa Srbinom!
Nikola Jokić
KošarkaPOJAVIO SE SNIMAK POVREĐENOG NIKOLE JOKIĆA! Srbin ŠOKIRAO čitavu planetu: Da li je ovo uopšte moguće?! (VIDEO)
Nikola Jokić

Pored ovoga, Luka Dončić i Deni Avdija imali su zapažene uloge u pobedama svojih Lejkersa, odnosno Trejlblejzersa, ali daleko od toga da su to bila jedina uzbuđenja.

Deni Avdija na meču Portland - Nju Orleans Foto: Chris Graythen / Getty images / Profimedia

Njujork Niksi su na krilima odličnog Džejlena Bransona koji je ubacio 24 poena, opravdali ulogu favorita i savladali Atlanta Hokse sa 111:99. 

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Ne propustiteKošarkaVIZARDSI UBEDLJIVI PROTIV NETSA! Vašington bolji od Bruklina (VIDEO)
Tre Džonson Vašington Vizards
KošarkaSPARSI SRUŠILI PEJSERSE! San Antonio slavio na gostovanju u Indijani (VIDEO)
Indijana Pejsers - San Antonio Spars
KošarkaSIN ZVEZDINE LEGENDE ZABLISTAO U NBA LIGI! Odigrao jedan od najboljih mečeva karijere, Amerika bruji o njegovim potezima (VIDEO)
Deni Avdija
KošarkaLUKA I LEBRON UNIŠTILI MEMFIS! Navijači Lejkersa dočekali strašnu partiju tandema Dončić - Džejms!
Lebron Džejms i Luka Dončić

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir