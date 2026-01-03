Njujork Niksi opravdali su ulogu favorita protiv Atlanta Hoksa
BRANSON I EKIPA SRUŠILI HOKSE! Njujork opravdao ulogu favorita protiv Atlante (VIDEO)
U noći između petka i subote odigrano je ukupno deset mečeva NBA lige, a nama je najzanimljivija definitivno bila situacija van terena i stanje sa Nikolom Jokićem koji je zbog povrede propustio utakmicu u kojoj su Nagetsi poraženi na gostovanju Klivlendu (113:108).
Pored ovoga, Luka Dončić i Deni Avdija imali su zapažene uloge u pobedama svojih Lejkersa, odnosno Trejlblejzersa, ali daleko od toga da su to bila jedina uzbuđenja.
Deni Avdija na meču Portland - Nju Orleans Foto: Chris Graythen / Getty images / Profimedia
Njujork Niksi su na krilima odličnog Džejlena Bransona koji je ubacio 24 poena, opravdali ulogu favorita i savladali Atlanta Hokse sa 111:99.
