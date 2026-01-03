Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je ukupno deset mečeva NBA lige, a nama je najzanimljivija definitivno bila situacija van terena i stanje sa Nikolom Jokićem koji je zbog povrede propustio utakmicu u kojoj su Nagetsi poraženi na gostovanju Klivlendu (113:108).

Više informacija o stanju Nikole Jokića možete pronaći na sledećim linkovima:

Nikola Jokić
Nikola Jokić

Pored ovoga, Luka Dončić i Deni Avdija imali su zapažene uloge u pobedama svojih Lejkersa, odnosno Trejlblejzersa, ali daleko od toga da su to bila jedina uzbuđenja.

Čikago Bulsi su posle velike borbe pobedili Orlando sa 121:114, a detalje sa ovog meča možete pogledati u sledećem snimku:

Nikola Jokić i Dejvid Adelman
Džejlen Branson Njujork Niks
Tre Džonson Vašington Vizards
Indijana Pejsers - San Antonio Spars

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir