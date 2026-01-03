Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je ukupno deset mečeva NBA lige, a nama je najzanimljivija definitivno bila situacija van terena i stanje sa Nikolom Jokićem koji je zbog povrede propustio utakmicu u kojoj su Nagetsi poraženi na gostovanju Klivlendu (113:108).

Više informacija o stanju Nikole Jokića možete pronaći na sledećim linkovima:

Ne propustiteKošarkaSTIGLE NOVE INFORMACIJE O STANJU POVREDE NIKOLE JOKIĆA! Novinarka se oglasila tokom prenosa uživo i otkrila detalje! Evo šta se dešava sa Srbinom!
Nikola Jokić
KošarkaPOJAVIO SE SNIMAK POVREĐENOG NIKOLE JOKIĆA! Srbin ŠOKIRAO čitavu planetu: Da li je ovo uopšte moguće?! (VIDEO)
Nikola Jokić

Pored ovoga, Luka Dončić i Deni Avdija imali su zapažene uloge u pobedama svojih Lejkersa, odnosno Trejlblejzersa, ali daleko od toga da su to bila jedina uzbuđenja.

Deni Avdija na meču Portland - Nju Orleans Foto: Chris Graythen / Getty images / Profimedia

Milvoki Baksi su posle prave drame i triler završnice srušili Šarlot Hornetse sa 122:121, a poene odluke doneo je Janis Adetokumbo četiri sekunde pre kraja. Imao je Šarlot posed za pobedu, ali ga nije iskoristio, te su Baksi mogli da počnu da slave.

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Ne propustiteKošarkaBULSI UGASILI MAGIJU! Čikago pobedio Orlando (VIDEO)
Čikago Orlando
Košarka"BLA, BLA, BLA... SVI IZGOVORI OVOG SVETA!" Trener Denvera dobio pitanje o Jokiću, pa digao glas kao nikada do sada: "Frustrirajuće je..."
Nikola Jokić i Dejvid Adelman
KošarkaBRANSON I EKIPA SRUŠILI HOKSE! Njujork opravdao ulogu favorita protiv Atlante (VIDEO)
Džejlen Branson Njujork Niks
KošarkaVIZARDSI UBEDLJIVI PROTIV NETSA! Vašington bolji od Bruklina (VIDEO)
Tre Džonson Vašington Vizards

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir