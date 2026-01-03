Finiks Sansi bili su ubedljivi protiv Sakramento Kingsa
NBA
FINIKS OPRAVDAO ULOGU FAVORITA: Sansi demolirali Sakramento Kingse (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između petka i subote odigrano je ukupno deset mečeva NBA lige, a nama je najzanimljivija definitivno bila situacija van terena i stanje sa Nikolom Jokićem koji je zbog povrede propustio utakmicu u kojoj su Nagetsi poraženi na gostovanju Klivlendu (113:108).
Više informacija o stanju Nikole Jokića možete pronaći na sledećim linkovima:
Pored ovoga, Luka Dončić i Deni Avdija imali su zapažene uloge u pobedama svojih Lejkersa, odnosno Trejlblejzersa, ali daleko od toga da su to bila jedina uzbuđenja.
Deni Avdija na meču Portland - Nju Orleans Foto: Chris Graythen / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Finiks Sansi opravdali su ulogu favorita protiv Sakramento Kingsa i ostvarili su ubedljivu pobedu rezultatom 129:102, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši