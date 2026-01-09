Slušaj vest

U noći između četvrtka i petka na programu su bile četiri utakmice NBA lige - tri su završene, a jedna nije ni počela!

Odložen meč Čikago - Majami Foto: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Bizarna i nesvakidašnja situacija desila se u Čikagu, gde je trebalo da se odigra meč između Bulsa i Majami Hita za koje nastupa naš Nikola Jović, a više informacija možete pronaći na sledećem linku:

Nikola Jović na meču Majami - Portland

Zbog toga srpskih igrača nije bilo na terenu, ali je uzbuđenja bilo. Minesota Timbervulvsi pobedili su Klivlend Kavalirse sa 131:122, a detalje sa ovog meča možete pronaći u sledećem snimku:

Šarlot - Indijana
Luka Dončić
Nikola Jokić
Screenshot 2026-01-08 110111.jpg

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir