Meč Čikaga i Majamija odložen je iz bizarnog razloga, a pogledajte i fotografije iz hale u kojoj je meč trebalo da odigraju ove dve ekipe
NBA
Jović i saigrači morali da se vrate kući: Pogledajte nesvakidašnje scene iz Čikaga (GALERIJA)
Čikago Bulsi i Majami Hit trebalo je da odigraju svoj meč u noći između četvrtka i petka, ali je susret zbog problema sa parketom u hali odložen.
Nikola Jović i njegovi saigrači morali su da se vrate kući, a više informacija o celoj priči možete naći na sledećem linku:
Ako vas zanima kako je ova nesvakidašnja situacija u Čikagu izgledala - evo i fotografija iz hale:
Odložen meč Čikago - Majami Foto: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia
