Čikago Bulsi i Majami Hit trebalo je da odigraju svoj meč u noći između četvrtka i petka, ali je susret zbog problema sa parketom u hali odložen.

Nikola Jović i njegovi saigrači morali su da se vrate kući, a više informacija o celoj priči možete naći na sledećem linku:

Nikola Jović na meču Majami - Portland

Ako vas zanima kako je ova nesvakidašnja situacija u Čikagu izgledala - evo i fotografija iz hale:

Odložen meč Čikago - Majami Foto: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Lauri Markanen i Entoni Dejvis
Entoni Edvards na meču Minesota - Klivlend
Šarlot - Indijana
Luka Dončić

