Otkriveni novi detalji o ambicioznom projektu NBA Evropa.

NBA silno želi Barselonu u novom novom takmičenju koje najjača liga sveta uskoro pokreće u Evropi.

Polako, ali sigurno, pojavljuje se sve više informacija o ambicioznom projektu koji će po svemu sudeći startovati na jesen 2027. godine.

Španski list "Mundo Deportivo" otkriva da je delegacija NBA lige, predvođena komesarom Adamom Silverom, pred Memfis - Orlando koji je odigran u Berlinu, održala sastanak sa čelnicima Barselone.

Slavni katalonski klub na ovom sastanku predstavljali su direktor košarkaške sekcije Đozep Kubeljs, Đordi Trias i Marta Kanos, a u pomoć je pritekao i legendarni Pau Gasol.

Proslavljeni španski košarkaš i legendarni NBA as bio je posrednik i veza između dve strane.

El klasiko u NBA Evropa ligi?

Podsetimo, blizu dogovora sa NBA Evropa ligom je navodno i madridski Real.

Prema pisanju lista AS, španski gigant ozbiljno razmatra napuštanje Evrolige kako bi se priključio projektu koji podržava NBA, a čiji je početak planiran za 2027. godinu.

AS tvrdi da, iako Real ništa nije još potpisao sa NBA Evropa, razgovori između dve strane napreduju.