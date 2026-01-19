Slušaj vest

Bivši američki košarkaš koji je sa uspehom nastupao u NBA ligi, ali i Evroligi u dresu Real Madrida, Kajl Singler, poslao je poruku koja je veoma brzo odjeknula.

On je izneo niz ozbiljnih optužbi, istakao je kako mu je dete zlostavljano, a da je on završio na ulici kao beskućnik.

- Ne osećam se bezbedno. Imam ljude u svom životu koji mi uzimaju novac. Ovo je poruka svima koji su se petljali sa mnom - rekao je Singler, pa dodao:

1/4 Vidi galeriju Kajl Singler u dresu Real Madrida Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, BULENT KILIC / AFP / Profimedia

- Moje dete je seksualno, fizički, emocionalno i duhovno zlostavljano. Sramota za sve koji me poznaju, to nije pomoć. Je**** se svi. Djuk, Medford, svi! Moje dete je bilo oružje protiv mene. Ne izvinjavam se što živim svoj život iz ljubavi. Bio sam tu za ljude sa kojima želim da budem, ali to nije recipročno. Iskorišćen sam na svakom koraku. A sada ja pričam gluposti. Svi ćete pričati gluposti. Sada i ja pričam gluposti. Nadam se da vam se sviđa!

Objavu je Singler veoma brzo obrisao sa Instagrama, ali se ona već raširila u javnosti. Ovo nije prvi put da se Amerikanac oglašava na sličan način i pre dve godine je takođe uradio nešto ovako.

- Morao sam da se javim. Imam osećaj kao da neko želi da utiša moj glas. Svaki dan neki problem. Bio sam maltretiran i zlostavljan, moje okruženje je sj***no. Od mene su napravili primer čoveka sa mentalnim problemima. Svaki dan se trudim da pomognem ljudima, ali mi oni otežavaju jer misle da sam problem. Svakodnevno se bojim za svoj život - rekao je tada Singler, pa takođe obrisao objavu.

