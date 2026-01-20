Slušaj vest

Fudbalski velikani iz Mančestera, Junajted i Siti, nisu zainteresovani za priključivanje projektu NBA Evropa.

Komesar NBA lige Adam Silver obavio je razgovore sa delegacijama dva kluba i na kraju dobio negativan odgovor.

Ovo je prvi ozbiljan udarac za novi projekat NBA, pošto je od samog početka najavljivano da bi Mančester trebalo da ima svog člana u takmičenju.

Silver je potrdio i da je obavio razgovore sa delegacijama Barselone, Real Madrida i čelnicima fudbalskog kluba Pari Sen Žermen.

Ne propustiteKošarka"MOJE DETE JE ZLOSTAVLJANO! BILO JE ORUŽJE PROTIV MENE" Bivši košarkaš poslao poruku zbog koje bruji planeta: "Ne osećam se bezbedno!"
Kajl Singler i Milan Mačvan
KošarkaNBA EVROPA ŽELI SVOJ EL KLASIKO - PROSLAVLJENI AS LEJKERSA ODMAH PRISKOČIO U POMOĆ! Sastanak već održan, ugledni španski list otkrio detalje!
Real - Barselona
KošarkaVELIKI BORAC AKILE POLONARA OTVORIO DUŠU: Kada sam izašao iz kome, nisam mogao ovo ni da zamislim!
Akile Polonara
KošarkaNIKOLU JOKIĆA ČEKA PRAVO BOGATSTVO - DA LI OD DENVERA ILI NEKOG DRUGOG KLUBA: Amerikanci se raspisali o srpskom košarkašu!
Nikola Jokić

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA