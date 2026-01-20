Ozbiljan udarac za ambiciozni projekat.
šamar
ŽESTOK ŠAMAR ZA NBA EVROPU: Fudbalski velikani nisu zainteresovani za ambiciozni projekat Amerikanaca!
Slušaj vest
Fudbalski velikani iz Mančestera, Junajted i Siti, nisu zainteresovani za priključivanje projektu NBA Evropa.
Komesar NBA lige Adam Silver obavio je razgovore sa delegacijama dva kluba i na kraju dobio negativan odgovor.
Ovo je prvi ozbiljan udarac za novi projekat NBA, pošto je od samog početka najavljivano da bi Mančester trebalo da ima svog člana u takmičenju.
Silver je potrdio i da je obavio razgovore sa delegacijama Barselone, Real Madrida i čelnicima fudbalskog kluba Pari Sen Žermen.
Reaguj
Komentariši