Poznati su timovi za NBA Ol-star 2026. godine.

Najveći košarkaški spektakl održaće se od 13. do 15. februara 2026. u Los Anđelesu, tačnije u Inglvudu, predgrađu grada anđela, u dvorani u kojoj svoje domaće mečeve igraju Los Anđeles Klipersi.

Javnosti su predstavljene i startne petorke za Ol-star utakmicu, a Zapadnu konferenciju predvodi moćni tandem Nikola Jokić – Luka Dončić.

Iako će format meča biti drugačiji u odnosu na dosadašnji, sistem izbora igrača ostaje nepromenjen, pa će i ovoga puta isti broj košarkaša sa Istoka i Zapada učestvovati na ovom NBA spektaklu.

U startnoj postavi Zapada naći će se Luka Dončić, Šej Gildžes-Aleksander, Stef Kari, Nikola Jokić i Viktor Vembanjama, dok će boje Istočne konferencije braniti Džejlen Branson, Janis Adetokumbo, Tajris Meksi, Kejd Kaningem i Džejlen Braun.