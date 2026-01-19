STUDENTSKI CENTAR SLAVIO U LAKTAŠIMA: Podgoričani ubedljivi protiv Igokee
Košarkaši Studentskog centra pobedili su večeras na gostujućem terenu Igokeu 94:66 (18:16, 35:19, 24:9, 17:22), u utakmici 15. kola Grupe A u ABA ligi.
Ekipu iz Podgorice predvodili su Matic Rebec sa 17 poena, osam asistencija i šest skokova i Mateo Drežnjak sa 16 poena, osam skokova i četiri asistencije.
Emir Hadžibegović pobedi je doprineo sa 13 poena i šest skokova, a Aleksa Ilić sa 12 poena i četiri skoka.
U domaćem timu najefikasniji je bio Strahinja Gavrilović sa 21 poenom uz sedam skokova. Natanijel Pjer-Luis dodao je 14 poena, Ahmad Rori devet, a Dragan Milosavljević osam poena.
Studentski centar je sedmi na tabeli Grupe A sa tri pobede i 11 poraza, a Igokea je četvrta sa sedam pobeda i šest poraza.
U sledećem kolu Studentski centar će igrati u Splitu, a Igokea će u Beogradu igrati protiv Partizana.