Košarkaši Studentskog centra pobedili su večeras na gostujućem terenu Igokeu 94:66 (18:16, 35:19, 24:9, 17:22), u utakmici 15. kola Grupe A u ABA ligi.

Ekipu iz Podgorice predvodili su Matic Rebec sa 17 poena, osam asistencija i šest skokova i Mateo Drežnjak sa 16 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Emir Hadžibegović pobedi je doprineo sa 13 poena i šest skokova, a Aleksa Ilić sa 12 poena i četiri skoka.

U domaćem timu najefikasniji je bio Strahinja Gavrilović sa 21 poenom uz sedam skokova. Natanijel Pjer-Luis dodao je 14 poena, Ahmad Rori devet, a Dragan Milosavljević osam poena.

Studentski centar je sedmi na tabeli Grupe A sa tri pobede i 11 poraza, a Igokea je četvrta sa sedam pobeda i šest poraza.

U sledećem kolu Studentski centar će igrati u Splitu, a Igokea će u Beogradu igrati protiv Partizana.