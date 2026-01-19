Slušaj vest

Košarkaši Atlante Kristaps Porzingis i Zakari Rizaše odsustvovaće sa terena još najmanje nedelju dana jer se i dalje oporavljaju od povreda, saopštio je večeras taj klub iz NBA lige.

Atlanta večeras igra protiv Milvokija i to će biti šesta uzastopna utakmica koju će Porzingis propustiti. On ima problema sa Ahilovom tetivom.

Kristaps Porzingis Foto: AP David Zalubowski, Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Rizaše, prvi pik na draftu 2024. godine, takođe propušta šestu uzastopnu utakmicu zbog povrede levog kolena.

Otkako je prošlog leta došao iz Bostona, Porzingis je odigrao 16 utakmica za Atlantu i prosečno je postizao 17,1 poen i imao je 5,1 skok.

Rizaše je u proseku u 36 utakmica postizao 11,2 poena.

Eurobasket najbolji igrači.jpg
Kristaps Porzingis i Luka Dončić
serbialatvia88641.jpg
nikola-jokic-kristaps-porzingis.jpg

Kristaps Porzingis izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić