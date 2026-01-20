MVP BRILJIRA: Košarkaši Oklahome pobedili Klivlend uz 30 poena Gildžesa-Aleksandera
Košarkaši Oklahome pobedili su večeras Klivlend 136:104 i ostvarili 36. pobedu ove sezone u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).
Aktuelne šampione predvodili su Šej Gildžes-Aleksander sa 30 poena i Čet Holmgren sa 28 poena i osam skokova.
Lu Dort pobedi je doprineo sa 18 poena i pet skokova, a Ajzea Džo sa 15 poena i pet skokova.
U ekipi Klivlenda najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 19 poena, dok su četvorica igrača postigla po 16. Džejlon Tajson imao je 16 poena, 10 skokova i četiri asistencije, Evan Mobli 16 poena, sedam skokova i pet asistencija, a Džeret Alen i Deandre Hanter po 16 poena i devet skokova.
Oklahoma je najbolja ekipa u ligi sa 36 pobeda i osam poraza i prva je na Zapadu, a Klivlend je sedmi u Istočnoj konferenciji sa 24 pobede i 20 poraza.