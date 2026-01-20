Slušaj vest

Košarkaši Majami Hita doživeli su pravu katastrofu prethodne noći.

Golden Stejt Voriorsi deklasirali su pred svojim navijačima ekipu sa Floride rezultatom 135:112 i tako stigli do četvrte uzastopne pobede.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Brendin Podžemski sa 24 i Stef Kari sa 19 poena, dok je Džimi Batler ubacio 17, ali je povredio desno kolena sredinom treće četvrtine.

U timu Majamija najbolji je bio Norman Pauel sa 21 poenom, dok je Endru Vigins ubacio 18.

Nakon nekoliko lošijih partija u nizu, srpski košarkaš Nikola Jović preselio se na klupu. Trener Spolstra uveo ga je u igru tek u popularnom "garbidž tajmu" i na terenu je proveo svega tri minuta.

Uspeo je da upiše dva poena i dve asistencije.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča: