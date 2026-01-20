SRBIN U PROBLEMU - IGRAO JE SAMO TRI MINUTA! Majami doživeo težak debakl, Joviću mizerna minutaža posle silnih promašaja! (VIDEO)
Košarkaši Majami Hita doživeli su pravu katastrofu prethodne noći.
Golden Stejt Voriorsi deklasirali su pred svojim navijačima ekipu sa Floride rezultatom 135:112 i tako stigli do četvrte uzastopne pobede.
Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Brendin Podžemski sa 24 i Stef Kari sa 19 poena, dok je Džimi Batler ubacio 17, ali je povredio desno kolena sredinom treće četvrtine.
U timu Majamija najbolji je bio Norman Pauel sa 21 poenom, dok je Endru Vigins ubacio 18.
Nakon nekoliko lošijih partija u nizu, srpski košarkaš Nikola Jović preselio se na klupu. Trener Spolstra uveo ga je u igru tek u popularnom "garbidž tajmu" i na terenu je proveo svega tri minuta.
Uspeo je da upiše dva poena i dve asistencije.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča: