Košarkaši San Antonio Sparsa savladali su prethodne noći Jutu Džez rezultatom 123:110, a apsolutni junak trijumfa bio je nestvarni Viktor Vembanjama.

Francuski košarkaš meč je završio sa dabl-dabl učinkom, zabeležio je 33 poena uz 10 skokova.

NBA gorostasa kao da je zaposeo duh Stefa Karija na ovom meču, pošto je popularnim Džezerima ubacio čak sedam trojki iz 12 pokušaja.

Sjajan doprinos trijumfu Sparsa dao je i Stefon Kesl, koji je meč završio sa 18 poena i osam asistencija.

U ekipi Jute istakao se Kijonte Džordž sa 30 poena, dok je iskusni centar Jusuf Nurkić zabeležio 20 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

