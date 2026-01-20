Slušaj vest

Košarkaši Detroita pobedili su danas na svom terenu ekipu Bostona sa 104:103, u utakmici dva najbolja tima Istočne konferencije NBA lige.

Detroit sada ima 31. pobedu i deset poraza i vodeći je na Istoku, dok je Boston drugi sa skorom 26/16.

U izuzetno neizvesnom meču, Detroit je do pobede vodio iskusni Tobajas Heris sa 25 poena, Džejlen Duren je dodao 18, Kejd Kaningem je imao 16 poena i 14 asistencija, dok je Dankan Robinston ubacio 15 poena.

Džejlen Braun je predvodio Seltikse sa 32 poena, dok je Pejton Pričard dodao 17.

Na dva minuta pre kraja meča Pistonsi su imali pet poena prednosti, ali su gosti uspeli da vežu četiri poena i priđu na poen zaostatka.

Na četiri sekunde pre kraja imali su i napad za pobedu. Lopta je došla do Brauna, koji je krenuo na prodor, naskočio i uputio šut preko Herisa, ali nije bio precizan.

