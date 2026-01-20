Slušaj vest

Gorak ukus pobede Voriorsa.

Deklasirali su Golden Stejt Voriorsi na svom terenu prethodne noći Majami Hit, ali su platili skupu cenu - pošto su ostali bez jednog od najboljih igrača tima, Džimija Batlera.

1/4 Vidi galeriju Teška povreda zvezde Golden Stejta. Foto: Arthur Dong / Xinhua News / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Početkom treće deonice Batler je nezgodno doskočio nakon duela sa Mičelom i odmah se uhvatio za koleno. Ležao je na parketu i previjao se od bolova. Odmah je bilo jasno da je u pitanju teška povreda.

Uz pomoć saigrača napustio je teren, a nakon meča otkriveno je da je za njega sezona završena.

Bivši saigrač i prijatelj Nikole Jovića pokidao je prednje ukrštene ligamente desnog kolena, otkriva čuveni NBA insajder Šems Čarnija.

Trener Voriorsa Stiv Ker do kraja sezone neće moći da računa na jednu od svoji glavnih opcija.

Batler je ove sezone prosečno beležio 21.3 poena po utakmici.