Slovenački košarkaški trener Aleksandar Sekulić smenjen je sa mesta šefa stručnog štaba Zenita iz Sankt Peterburga, saopštio je danas ruski klub.

Aktuelni selektor Slovenije je otkaz dobio nakon dva vezana poraza u VTB ligi od Nižnji Novgoroda (89:99) i Lokomotive Kubanj (85:95).

"Nakon odluke upravnog odbora Zenita glavni trener Aleksandar Sekulić je razrešen dužnosti. Ekipu će u narednoj utakmici u VTB ligi protiv MBA iz Moskve voditi Maksim Učajkin, koji će imati funkciju privremenog trenera", navodi se u saopštenju Zenita.

Zenit posle 21 odigrane utakmice u VTB ligi zauzima peto mesto sa 13 pobeda i osam poraza.

Sekulić (47) je u dosadašnjoj karijeri u Sloveniji vodio ekipe Slovana, Triglava, Kopra, Krke, Primorske, a u inostranstvu je vodio češki Nimburk i rusku Lokomotivu Kubanj.

Selektor Slovenije je od 2020. godine, sa kojom je učestvovao na dva evropska prvenstva (2022. i 2025.), Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, kao i na Svetskom prvenstvu dve godine kasnije.

Kurir sport/Beta