Batler se povredio nekoliko trenutaka nakon što je uhvatio loptu u reketu, kada je pao posle sudara sa igračem Majamija Devionom Mičelom.

On se uz bolnu grimasu uhvatio za koleno i ležao je na parketu nekoliko minuta, nakon što su ga saigrači Geri Pejton i Badi Hild odveli do svlačionice.

Batler je drugi najbolji strelac Golden Stejta, iza Stefena Karija, pošto je ove sezone u proseku postizao 20,1 poen, uz 5,6 skokova i 4,9 asistencija.

On je završio sezonu, a zbog prirode povrede, propustiće i najveći deo naredne sezone.

(Beta)

