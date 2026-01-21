Slušaj vest

Novi poraz oslabljenih Nagetsa na domaćem terenu.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su posle preokreta Denver u "Bol areni" rezultatom 115:107, a najzaslužniji za trijumf bio je nezaustavljivi Luka Dončić.

Trener Nagetsa Dejvid Adelman ni na ovom meču nije mogao da računa Nikolu Jokića i još nekolicinu igrača, dok su Lejkersi bili bez Ostina Rivsa.

U elegantnom odelu Nikola je sa klupe pomno pratio meč, bodrio saigrače i davao im savete tokom tajm-auta.

Nagetsi su igrali sjajno u prvom poluvremenu, nakon trojke Džamala Mareja uz zvuk sirene sa tri četvrtine terena otišli su na odmor sa velikih +14, ali njihova igra se potpuno raspala u nastavku meča.

Topili su razliku Lejkersi i na kraju treće deonice prišli na -2, a onda serijom 12:0 u poslednjem periodu napravili preokret i na kraju rutinski stigli do pobede.

Junak trijumfa bio je Luka Dončić koji je zabeležio impresivan tripl-dabl. Imao je Luka 38 poena, 13 skokova i 10 asistencija. Pratio ga je iskusni Lebron Džejms sa 19 poena, devet skokova i osam asistencija.

U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Džamal Marej sa 28 asistencija i dva skoka.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

