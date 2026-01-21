Slušaj vest

Snimak koji su kamere zabeležile pored terena, tokom utakmice Denver - Lejkersi, izazvao je lavinu reakcija "preko bare".

Lejkersi su na gostovanju savladali Denver posle preokreta 115:107, a najbolji igrač Nagetsa Nikola Jokić zbog povrede kolena i ovaj meč pratio je sa klupe.

U poslednjoj deonici viđena je jedna zanimljiva scena koja je izazvala brojne reakcije na mrežama.

Trener Adelman nakon jedne diskutabilne sudijske odluke zatražio je čelendž, pa su igrači oba tima otišli do svojih klupa dok su sudije gledale snimak.

Tada je Lebron Džejms uradio nešto potpuno neočekivano. Prišao je klupi Denvera i pozdravio se sa Nikolom Jokićem. Zagrlio je srpskog košarkaša i kratko proćaskao sa njim.

Popularni "Kralj" ovim gestom pokazao je koliko poštuje srpskog košarkaša.

1/7 Vidi galeriju Lebron Džejms i Nikola Jokić Foto: Tanner Pearson/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia, Omar Arnau / Shutterstock Editorial / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia