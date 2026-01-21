Slušaj vest

Los Anđeles Lejkersi svaladali su prethodne noći posle preokreta Denver Nagetse u "Bol areni" - 115:107, a junak trijumfa bio je fantastični Luka Dončić.

Slovenac je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom - upisao je 38 poena, 13 skokova i 10 asistencija i tako oborio jedan rekord svog prijatelja Nikole Jokića.

Naime, Luka je zabeležio 52 tripl-dabl sa 30+ poena i tako preskočio Jokića na drugom mestu večne liste. Ispred Dončića sada je samo legendarni Oskar Robertson sa čak 106 ovakvih utakmica.

Nakon meča Nikola je čestitao superstaru Lejkersa na sjajnoj partiji. Prišao je Luki, pružio mu ruku i zagrlio, a onda i kratko proćaskao sa čuvenim slovenačkim asom.

Kamera je zabeležila njihov srdačan susret:

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium

Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera Izvor: YouTube/Denver Nuggets