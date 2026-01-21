Slušaj vest

Košarkaši Majami Hita savladali su na gostovanju Sakramento Kingse rezultatom 130:117.

Nakon utakmice sa Voriorsima, u kojoj je odigrao samo tri minuta u "garbidž tajmu", srpski košarkaš Nikola Jović dobio je pristojnu minutažu na ovom meču, ali nije se proslavio. Za nešto više od 19 minuta ubacio je osam poena uz pet skokova i dve asistencije, ali je ponovo očajno šutirao. Imao je katstrofalnih 3/11 iz igre (27.3 odsto). Moraće mnogo bolje ukoliko želi ozbiljniju ulogu u timu u nastavku sezone.

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Majami su do trijumfa vodili Bem Adebajo sa 25 i Norman Pauel sa 22 poena, dok je Endru Vigins dodao 19.

Na drugoj strani, najefikasniji su bili Demar DeRozan i Rasel Vestbruk sa 23, odnosno 22 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium