Nakon utakmice sa Voriorsima, u kojoj je odigrao samo tri minuta u "garbidž tajmu", srpski košarkaš Nikola Jović dobio je pristojnu minutažu na ovom meču, ali nije se proslavio. Za nešto više od 19 minuta ubacio je osam poena uz pet skokova i dve asistencije, ali je ponovo očajno šutirao. Imao je katstrofalnih 3/11 iz igre (27.3 odsto). Moraće mnogo bolje ukoliko želi ozbiljniju ulogu u timu u nastavku sezone.