Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su posle preokreta Denver u "Bol areni" rezultatom 115:107, a najzaslužniji za trijumf bio je nezaustavljivi Luka Dončić.

Trener Nagetsa Dejvid Adelman ni na ovom meču nije mogao da računa Nikolu Jokića i još nekolicinu igrača, dok su Lejkersi bili bez Ostina Rivsa.

Posle meča, trener Nagetsa Dejvid Adelman govorio je o trenutnoj zdravstvenoj situaciji koja je daleko od idealne. Pored Jokića, povređeni su i Jonas Valančijunas i Kem Džonson, a Adelman je otkrio da su svi u sličnom stanju.

- Svi su u sličnom stanju, svi su tu i tamo, ne želim da zvuči kao da krijem nešto, samo vam kažem istinu. Džonson nije igrao pod kontaktom, mada je počeo da trči i to je dobro videti. Jonas dobro izgleda, ali njegova povreda je takva da vrlo lako može da se ponovi - počeo je priču Adelman, pa dodao:

- Dobro izgleda, mora da prođe još testova, pa da uđe u ritam timskih treninga, nećemo da rizikujemo. Nikola je sličan kao Kem Džonson, gore dole to ide. Ne mogu da vratim Jonasa i da ga 'zakopam'. Moram da pazim, jer kada se vrati velika je verovatnoća da će odmah da bude startni centar. Biću iskren, kao trener vidim te najnovije podatke koje mi daju i samo nastavim dalje. Šta je poenta? Zašto da se nadam i da priželjkujem, kada znam da se neće desiti.

Kada će se pomenuti igrači vratiti na teren i dalje nije definitivno poznato. Navijači Denvera nadaju se da bi Nikola Jokić mogao da se vrati do kraja januara, ali je veliko pitanje da li će se to i desiti.

