DONČIĆ STAO PRED KAMERE I PROGOVORIO O SRBINU! Njegova izjava o Nikoli Jokiću odzvanja Amerikom - mnogima se neće svideti! (VIDEO)
Luka Dončić nema dilemu - za njega je Nikola Jokić MVP NBA lige!
Na društvenim mrežama pojavio se snimak zanimljivog razgovora Luke Dončića sa jednim američkim novinarom pred okršaj sa Denverom.
Osvrnuo se Slovenac na pobedu u glasanju za Ol-star, zahvalio navijačima širom sveta koji su glasali za njega i istakao da mu je čast što će biti deo NBA spektakla u Los Anđelesu.
Posle pohvala na račun saigrača Ostina Rivsa, koji igra sjajno ove sezone, red je došao i na Nikolu Jokića.
Novinar je konstatovao da će Nikola Jokić zbog povrede propustiti meč sa Lejkersima i upitao Luku kakva su njegova očekivanja pred meč.
"Kako će nam biti večeras? Drugačije je, vidite Nikola Jokić je MVP, bez njega je Denver drugačiji tim, ali su i dalje sjajan tim. Imaju dosta odličnih igrača koji mogu da istupe i na njih ćemo se fokusirati", poručio je Dončić.
Lejkersi su posle preokreta savladali Denver rezultatom 115:107, a Dončić je bio centralna figura meča.
Utakmicu je završio sa impresivnim tripl-dablom, zabeležio je 38 poena, 13 skokova i 10 asistencija, a prijatelj Nikola nakon meča mu je čestitao na sjajnoj partiji.