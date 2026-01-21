Slušaj vest

Luka Dončić nema dilemu - za njega je Nikola Jokić MVP NBA lige!

Na društvenim mrežama pojavio se snimak zanimljivog razgovora Luke Dončića sa jednim američkim novinarom pred okršaj sa Denverom.

Osvrnuo se Slovenac na pobedu u glasanju za Ol-star, zahvalio navijačima širom sveta koji su glasali za njega i istakao da mu je čast što će biti deo NBA spektakla u Los Anđelesu.

Posle pohvala na račun saigrača Ostina Rivsa, koji igra sjajno ove sezone, red je došao i na Nikolu Jokića.

Novinar je konstatovao da će Nikola Jokić zbog povrede propustiti meč sa Lejkersima i upitao Luku kakva su njegova očekivanja pred meč.

"Kako će nam biti večeras? Drugačije je, vidite Nikola Jokić je MVP, bez njega je Denver drugačiji tim, ali su i dalje sjajan tim. Imaju dosta odličnih igrača koji mogu da istupe i na njih ćemo se fokusirati", poručio je Dončić.

Lejkersi su posle preokreta savladali Denver rezultatom 115:107, a Dončić je bio centralna figura meča.

Utakmicu je završio sa impresivnim tripl-dablom, zabeležio je 38 poena, 13 skokova i 10 asistencija, a prijatelj Nikola nakon meča mu je čestitao na sjajnoj partiji.