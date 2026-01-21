Slušaj vest

Sjajan potez proslavljenog američkog košarkaša Lebrona Džejmsa privukao je veliku pažnju košarkaške javnosti.

Lejkersi su na gostovanju savladali Denver posle preokreta 115:107, a najbolji igrač Nagetsa Nikola Jokić zbog povrede kolena i ovaj meč pratio je sa klupe.

Nikola Jokić i Lebron Džejms Foto: Tanner Pearson/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

U poslednjoj deonici viđena je jedna izuzetno zanimljiva scena pored terena.

Trener Denvera Dejvid Adelman nakon jedne diskutabilne sudijske odluke zatražio je čelendž, pa su igrači oba tima otišli do svojih klupa dok su sudije gledale snimak.

Tada je Lebron Džejms uradio nešto potpuno neočekivano. Prišao je klupi Denvera i pozdravio se sa Nikolom Jokićem. Zagrlio je srpskog košarkaša i kratko proćaskao sa njim.

Nakon meča objasnio je "Kralj" svoj potez.

"Imam ogromno poštovanje. Jokić je jedan od najvećih igrača današnjice i svih vremena. Samo sam otišao da pokažem poštovanje", rekao je Džejms.

Nakon odgovora Lebrona, novinar je pomenuo epski okršaj između Srbije i Amerike u polufinalu OI u Parizu.

"Jedna od najvećih utakmica koju sam igrao. A igrao sam mnogo velikih. Brojna finala, mečeve na Olimpijskim igrama, srednjoškolske utakmice, mečeve regularnog dela sezone… Međutim, ta se rangira među najveće. Nikada neću zaboraviti to", rekao je Lebron.