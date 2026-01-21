Slušaj vest

Košarkaši Majamija savladali su Sakramento rezultatom 130:117, a Nikola Jović je za nešto više od 19 minuta ubacio osam poena uz pet skokova i dve asistencije, ali je ponovo očajno šutirao. Imao je katstrofalnih 3/11 iz igre (27.3 odsto) i definitivno će morati bolje u nastavku sezone.

Nije Jović blistao ni protiv Golden Stejta u prošlom meču, kada je Majami poražen sa 135:112, ali je jedan detalj sa tog susreta postao viralan na društvenim mrežama.

Tokom utakmice je komentator na jednoj televiziji istakao kako je Joviću bilo potrebno samo jedno slovo u prezimenu kako bi bio najbolji košarkaš NBA lige.

- Na jedno slovo je da bude najbolji košarkaš u NBA ligi - rekao je komentator i na taj, šaljiv, način uporedio Jovića sa Jokićem.

