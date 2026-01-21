SRBIN SRUŠIO SILNE REKORDE - OVAKVA PARTIJA SE NE PAMTI U ABALIGAŠKOJ KOŠARCI! Marko odigrao meč za pamćenje i pogurao svoj tim ka ubedljivoj pobedi!
Duel šeste runde ABA 2 lige između Jahorine i Vršca obeležio je košarkaš domaćeg tima Marko Kovačević.
Sjajni šuter odigrao je jednu od najdominantnijih individualnih utakmica u istoriji takmičenja.
Kovačević je zabeležio impresivnih 40 poena, što predstavlja četvrti najbolji poenterski učinak u istoriji lige.
Uz 10 skokova i šut iz igre 14/16 (8/10 za tri, 6/6 za dva) Kovačević je ostvario indeks korisnosti 58, koji je treći najviši ikada u ligi.
A posebno impozantan utisak ostavio je već u prvoj četvrtini, u kojoj je postigao čak 22 poena, čime je postavio novi rekord ABA 2 lige po broju poena u jednoj deonici.
Zahvaljujući takvom izdanju Kovačevića, koga zastupa Royal Basketball Agency, Jahorina je savladala Vršac rezultatom 101:65 i sada ima skor 3-3. Vrščani su na 2-4.