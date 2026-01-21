Slušaj vest

Duel šeste runde ABA 2 lige između Jahorine i Vršca obeležio je košarkaš domaćeg tima Marko Kovačević.

Sjajni šuter odigrao je jednu od najdominantnijih individualnih utakmica u istoriji takmičenja.

Kovačević je zabeležio impresivnih 40 poena, što predstavlja četvrti najbolji poenterski učinak u istoriji lige.

Uz 10 skokova i šut iz igre 14/16 (8/10 za tri, 6/6 za dva) Kovačević je ostvario indeks korisnosti 58, koji je treći najviši ikada u ligi.

A posebno impozantan utisak ostavio je već u prvoj četvrtini, u kojoj je postigao čak 22 poena, čime je postavio novi rekord ABA 2 lige po broju poena u jednoj deonici.

Zahvaljujući takvom izdanju Kovačevića, koga zastupa Royal Basketball Agency, Jahorina je savladala Vršac rezultatom 101:65 i sada ima skor 3-3. Vrščani su na 2-4.

