Najefikasniji u Bešiktašu, koji sa klupe vodi srpski selektor Dušan Alimpijević, bio je Vito Braun sa 14 poena, dok su po 12 poena dodali Met Tomas (šest skokova), Berk Ugurlu (po pet skokova i asistencija) i Ismael Kamagat (pet skokova).

U ekipi Budućnosti bolji od ostalih je bio Jogi Ferel sa 18 poena i po tri skoka i asistencije, Oleksandr Kovlijar je postigao 13 poena, dok je srpski igrač Nikola Tanasković upisao 12 poena, uz po tri skoka i asistencije.

Bešiktaš na prvom mestu Grupe B ima skor 11/4, a Budućnost je na petoj poziciji sa devet pobeda i šest poraza.

U narednom kolu Bešiktaš gostuje Trentu, dok Budućnost dočekuje Kemnic.

