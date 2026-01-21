Slušaj vest

Kako javlja novinar Evan Sajderi, Los Anđeles Klipersi su ga stavili na trejd listu i izvesno je da će sezonu nastaviti u nekom drugom timu.

Bogdanović ove sezone je imao puno problema sa povredama, a samim tim i minutažom, koja je najslabija od kako je u NBA ligi.

Njegov trenutni ugovor je 16.000.000 dolara po godini i ističe na kraju tekuće sezone, pa su Klipersi rešili da ga ponude nekom drugom timu koji bi ga "preuzeo" sa tim uslovima.

Bogdan ove sezone ima osam poena, 2,9 skoka i 2,7 asistencije po utakmici.

Rok za trejdove u NBA ligi je 5. febuar, tako da ima vremena za konačan rasplet i novu stepenicu u karijeri srpskog šutera.

