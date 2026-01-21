Slušaj vest

Kako piše ruski novinar Artem Komarov, Zenit iz Sankt Peterburga je u pregovorima sa srpskim stručnjakom, koji je prvi kandidat za poziciju šefa stručnog štaba.

Đorđević bi u Rusiji trebalo da nasledi Aleksandra Sekulića, koji je napustio mesto trenera posle poraza od Lokomotive Kubanj.

Đorđević je bez trenerskog angažmana od 2024. godine, kad je napustio poziciju selektora Kine.

U Zenitu bi moglo da ga sačeka i dobro poznato lice, pošto funkciju sportskog direktora obavlja Sani Bećirović, koji mu je bio pomoćnik u redovima Panatinaikosa u sezoni 2015/16.