Slušaj vest

Kako piše ruski novinar Artem Komarov, Zenit iz Sankt Peterburga je u pregovorima sa srpskim stručnjakom, koji je prvi kandidat za poziciju šefa stručnog štaba.

Đorđević bi u Rusiji trebalo da nasledi Aleksandra Sekulića, koji je napustio mesto trenera posle poraza od Lokomotive Kubanj.

Đorđević je bez trenerskog angažmana od 2024. godine, kad je napustio poziciju selektora Kine.

U Zenitu bi moglo da ga sačeka i dobro poznato lice, pošto funkciju sportskog direktora obavlja Sani Bećirović, koji mu je bio pomoćnik u redovima Panatinaikosa u sezoni 2015/16.

Ne propustiteKošarkaKLIPERSI DONELI ODLUKU: Bogdan Bogdanović na trejd listi
Bogdan Bogdanović
KošarkaALIMPIJEVIĆ RAZBIO PODGORIČANE: Bešiktaš ubedljiv protiv Budućnosti u Evrokupu
Bešiktaš - Budućnost
KošarkaSRBIN SRUŠIO SILNE REKORDE - OVAKVA PARTIJA SE NE PAMTI U ABALIGAŠKOJ KOŠARCI! Marko odigrao meč za pamćenje i pogurao svoj tim ka ubedljivoj pobedi!
WhatsApp Image 2026-01-21 at 17.00.13.jpeg
Košarka"KAD TI FALI JEDNO SLOVO DA BUDEŠ NAJBOLJI..." Amerika bruji zbog jedne izjave - u centru pažnje su Srbi! (VIDEO)
Nikola Jokić, Nikola Jović

Deki o Dejanu Radonjiću Izvor: Kurir