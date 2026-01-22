Slušaj vest

Naslednik čuvenog Predraga Stojakovića je predvodio Univerzitet Ilionis do pobede nad Merilendom rezultatom 89:70.

Ovu utakmicu NCAA šampionata Andrej Stojaković je završio sa 30 poena, što je njegov najbolji učinak ove sezone. Uz to je mladi bek imao i devet skokova.

Iz igre je pogodio devet od 18 šuteva, a od toga je za tri poena četiri od sedam.

Čikago je utakmicu praktično rešio već u prvom poluvremenu koje je završeno rezultatom 47:30. U nastavku nije bilo problema.

Univerzitet Čikago je trenutno peti na tabeli Big 10 konferencije sa 16 pobeda i tri poraza.

Andrej Stojaković ove sezone u proseku beleži 13,5 poena, uz 4,4 skokova, 1,1 asistenciju po utakmici i 51,4 odsto pogođenih šuteva iz igre.

