Bivši reprezentativac naše zemlje i nekadašnji drugi pik na NBA draftu, Darko Miličić, osvrnuo se na odlazak Željka Obradovića sa klupe Partizana.

U popularnom košarkaškom podkastu "Luka i Kuzma" Milićić je potpno otvoreno, bez uvijanja, govorio o trofejnom stručnjaku.

Darko Miličić

"Željko je vrhunski trener, ima titula koliko ima - dao Bog da ih osvoji još toliko. On je čovek došao ovde da napravi neko čudo, nije ga napravio. Potrošena su ogromna sredstva na igrače, kroz godine, a nije osvojio ništa. Osvojio je KLS i ABU kad se Zvezda smorila više, bilo im dosadno da osvajaju", kaže Miličić i dodaje:

"I sad se vodi priča: 'Što je otišao?' Otišao je zato što nije napravio rezultat. Možda je trebalo i ranije da ode. Nema tu sujete, nema tu ega - čovek je otišao zato što nije napravio rezultat".

Istakao je Miličić i šta mu je posebno zasmetalo u čitavoj ovoj priči.

"Ono što je meni ružno, gledam sa ljudske, košarkaške strane, ne ulazim u detalje ko je šta uradio - Zoran Savić, legenda. On je oteran kao smremačica neka. Kao, 'sve ćemo da oteramo, samo ti ostani'. Čekaj bre, čoveče... Zoki Savić - legenda. Ali oni u fazonu: 'Evo njega smo očistili, sve smo očistili - samo ti ostani'. Ljudi, stanite malo. Neverovatno! Meni je to fascinantno", kaže Miličić.

Obradoviću je posebno zamerio jednu stvar.

"Ti takav rang trenera da kažeš da te igrači ne slušaju, da igraju igrice - to ne smeš da kažeš. To je kao da ja koji ima troje dece kažem: 'Ovaj mi je kreten, ne sluša me ništa' Ko te bre pita to. Na kraju krajeva to dete ako ispadne kako ne treba ili bude neki idiot, pa ja sam taj koji će prvi da kaže: 'Ja sam pogrešio, nisam znao da mu priđem'. Sa ovim moraš ovako, sa onim onako. Ne možeš sa svakim isto, nećeš dobiti efekat. Džaba taj pristup, džaba vriska i skika ako ti ne dobijaš ništa na terenu, ako je na terenu haos."

Obradovića košarkaški i trenerski izuzetno poštuje, ali mu se jedna stvar kod njega ne dopada.

"Ono što njemu fali da bi bio sila je da izbaci to 'ALI'. Ima on to ALI: 'Ja preuzimam odgovornost, ali... igrači ovo, igrači ono'. Nemoj 'ALI', pusti 'ALI' - 'Ja sam uzeo, ja sam kriv, doviđenja i to je to'" kaže Miličić.