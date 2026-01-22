Slušaj vest

Finski portal "Helsingin Sanomat" pisao je o aktuelnim dešavanjima u Parizanu i poziciji mladog Mike Murinena u beogradskom klubu.

Nakon sjajnih nastupa u dresu reprezentacije Finske na Eurobasketu, talentovani 18-godišnji Finac odlučio je da oseti i profesionalnu klupsku košarku, pa je prihvatio ponudu Partizana.

Međutim, ove sezone nije dobijao previše minuta, posebno u Evroligi, gde je sve vreme uglavnom sedeo na klupi.

1/19 Vidi galeriju Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

O njegovom statusu u Partizanu za finski portal govorio je Lahtija Kristijan Paloti.

On smatra da dolazak u Partizan bio loš potez.

"Tamo je, nažalost, zavladao pravi vrtlog. Došlo je do promene trenera, a zbog toga su se i navijači okrenuli protiv ekipe. Za karijeru Mike Murinena je ovo bio veoma loš splet okolnosti. Tako nešto se jednostavno nije moglo predvideti".

Ipak, uveren je će Mika nakon ove sezone biti bolji igrač nego ranije.

"Potpuno je sigurno da je Miika Murinentokom ove sezone naučio jako puno o košarci. Verujem da je mnogo bolje da igra muške utakmice u Partizanu iz Beograda nego srednjoškolske utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama", smatra Finac.