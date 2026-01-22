Slušaj vest

Košarkaš Šarlot Hornetsa Lamelo Bol na meču protiv Klivlenda imao je jedno od najgorih individualnih izdanja u novijoj istoriji NBA.

Šarlot je poražen rezultatom 94:87, a najveći krivac za neuspeh bio je 24-godišnji američki košarkaš.

Za 22 minuta igre najbolji igrač Hornetsa zabeležio je samo dva poena uz sedam asistencija i pet skokova.

Posebnu pažnji privukli su procenti šuta koje je imao na ovom meču. Čovek je promašio 14 od ukupno 15 šuteva iz igre. Za tri poena šutirao je 0/10, a za dva 1/5, pa je njegov procenat šuta iz igre bio svega 6.7 odsto.

Gori učinak od ovog nije zabeležen u novijoj istoriji najjače lige sveta.