NIKOLA JOKIĆ PONOVO NA PARKETU! Ovako nešto apsolutno niko nije očekivao! (VIDEO)
Nikola Jokić vratio se na parket! Sjajne vesti stigle su nam iz Vašingtona gde su Denver Nagetsi savladali Vizardse rezultatom 107:97.
Pobeda Denvera ne raduje koliko situacija sa zagrevanja gde se Jokić vratio na parket, uzeo loptu u ruke i rešio da oproba svoj šut.
Delovao je srpski as raspoloženo, odlično se kretao, te je jasno da će se i u igru vratiti daleko brže nego što je to iko očekivao.
Nosio je Jokić steznik oko povređenog kolena, ali nije delovalo da ga bilo šta boli i snimak koji se pojavio na mrežama oduševio je navijače Denver Nagetsa. Apsolutno niko nije očekivao da će se Džoker ovako brzo oporaviti, ali, eto, već smo ga videli na parketu, a nadamo se da ćemo ga uskoro videti i u igri.
Što se samog meča tiče, oslabljeni Denver opravdao je ulogu favorita protiv Vašingtona i na krilima maestralnog Pejtona Votsona, koji je ubacio 35 poena, stigao je do trijumfa. Votson je uz 35 poena dodao i osam skokova i tri asistencije, a pratio ga je Džamal Marej sa 24 poena, pet asistencija i četiri skoka.
Sa druge strane, bolji od ostalih bio je Džordž koji je upisao dabl-dabl (20 poena, 12 skokova), dok je Tristan Vukčević propustio meč zbog povrede.
