Nikola Jokić vratio se na parket! Sjajne vesti stigle su nam iz Vašingtona gde su Denver Nagetsi savladali Vizardse rezultatom 107:97.

Pobeda Denvera ne raduje koliko situacija sa zagrevanja gde se Jokić vratio na parket, uzeo loptu u ruke i rešio da oproba svoj šut.

Delovao je srpski as raspoloženo, odlično se kretao, te je jasno da će se i u igru vratiti daleko brže nego što je to iko očekivao.

Nosio je Jokić steznik oko povređenog kolena, ali nije delovalo da ga bilo šta boli i snimak koji se pojavio na mrežama oduševio je navijače Denver Nagetsa. Apsolutno niko nije očekivao da će se Džoker ovako brzo oporaviti, ali, eto, već smo ga videli na parketu, a nadamo se da ćemo ga uskoro videti i u igri.

Što se samog meča tiče, oslabljeni Denver opravdao je ulogu favorita protiv Vašingtona i na krilima maestralnog Pejtona Votsona, koji je ubacio 35 poena, stigao je do trijumfa. Votson je uz 35 poena dodao i osam skokova i tri asistencije, a pratio ga je Džamal Marej sa 24 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Sa druge strane, bolji od ostalih bio je Džordž koji je upisao dabl-dabl (20 poena, 12 skokova), dok je Tristan Vukčević propustio meč zbog povrede.

