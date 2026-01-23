Los Anđeles Klipersi bili su bolji od Lejkersa.
NBA
DONČIĆ I LEBRON IZGUBILI BITKU ZA LOS ANĐELES! Klipersi srušili Lejkerse! (VIDEO)
U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno osam mečeva NBA lige, a viđeno je puno uzbuđenja.
Los Anđeles Klipersi uspeli su da sruše Luku Dončića i Lebrona Džejmsa, te da slave protiv Lejkersa rezultatom 112:104.
Luka Dončić i Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia
