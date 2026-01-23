Slušaj vest

U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno osam mečeva NBA lige, a viđeno je puno uzbuđenja.

Dramatičan meč odigrali su Filadelfija i Hjuston, a Seventisiksersi su na krilima tandema Embid (32 poena, 15 skokova, deset asistencija) - Maksi (36 poena, deset asistencija) savladali Roketse posle produžetka rezultatom 128:122.

Džoel Embid Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

