Filadelfija je slavila u dramatičnom meču protiv Hjustona.
EMBID I MAKSI SRUŠILI ROKETSE! Filadelfija pobedila Hjuston posle produžetka (VIDEO)
U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno osam mečeva NBA lige, a viđeno je puno uzbuđenja.
Dramatičan meč odigrali su Filadelfija i Hjuston, a Seventisiksersi su na krilima tandema Embid (32 poena, 15 skokova, deset asistencija) - Maksi (36 poena, deset asistencija) savladali Roketse posle produžetka rezultatom 128:122.
Džoel Embid Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia
