Majami je poražen na gostovanju Portlandu, a Nikola Jović odigrao je još jednu slabu utakmicu.
NOVO LOŠE VEČE NIKOLE JOVIĆA: Srpski as bled u porazu Majamija (VIDEO)
U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno osam mečeva NBA lige, a viđeno je puno uzbuđenja.
Srpski as, Nikola Jović, odigrao je novu lošu utakmicu i u porazu Majamija od Portlanda (127:110), imao je učinak od po pet poena i skokova i tri asistencije.
Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
