U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno osam mečeva NBA lige, a viđeno je puno uzbuđenja.

Srpski as, Nikola Jović, odigrao je novu lošu utakmicu i u porazu Majamija od Portlanda (127:110), imao je učinak od po pet poena i skokova i tri asistencije.

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

