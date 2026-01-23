Dalas Maveriksi pobedili su Golden Stejt Voriorse.
NBA
STEF KARI NE MOŽE SVE SAM! Legendarni Amerikanac briljirao, ali su Voriorsi razoružani u Dalasu (VIDEO)
U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno osam mečeva NBA lige, a viđeno je puno uzbuđenja.
Stef Kari odigrao je maestralan meč i upisao je 38 poena protiv Dalasa u gostima, ali nije mogao sve sam, pa su Voriorsi poraženi rezultatom 123:115.
Stef Kari Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Pogledajte detalje sa ove utakmice:
