U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno osam mečeva NBA lige, a viđeno je puno uzbuđenja.

Stef Kari odigrao je maestralan meč i upisao je 38 poena protiv Dalasa u gostima, ali nije mogao sve sam, pa su Voriorsi poraženi rezultatom 123:115.

Stef Kari Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pogledajte detalje sa ove utakmice:

