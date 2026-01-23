Čikago Bulsi uspeli su da savladaju Minesota Timbervulvse.
NBA
BULSI SRUŠILI VUKOVE POSLE DRAME: Čikago pobedio Minesotu u gostima (VIDEO)
U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno osam mečeva NBA lige, a viđeno je puno uzbuđenja.
Od srpskih igrača na terenu je bio samo Nikola Jović, koji je odigrao slab meč protiv Portlanda, a zanimljivo je bilo i na drugim terenima.
Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Čikago Bulsi su posle drame uspeli da savladaju Minesota Timbervulvse u gostima (120:115), a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
