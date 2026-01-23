Slušaj vest

U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno osam mečeva NBA lige, a viđeno je puno uzbuđenja.

Od srpskih igrača na terenu je bio samo Nikola Jović, koji je odigrao slab meč protiv Portlanda, a zanimljivo je bilo i na drugim terenima.

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

San Antonio Sparsi pobedili su Jutu u gostima rezultatom 126:109, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

