Miličić je pričao o brojnim temama prilikom gostovanja u podkastu "Luka i Kuzma", a između ostalih stvari, bilo je reči o pogrešnim procenama crno-belih i crveno-belih kada je reč o transferima.

Džabari Parker je trebalo da bude jedno od najvećih pojačanja u istoriji Partizana, ali je postao najveći promašaj. U Beograd je stigao iz Barselone, koju je napustio, prema određenim navodima, zbog nezalaganja i neposlušnosti.

"Znam i čuo sam kako je došao iz Barselone, to je veliki alarm, dovesti ga, a ne platiti ga te pare. Nije mi to jasno, nismo mi neki kojima pare padaju sa neba, da imamo da potrošimo koliko hoćemo. Ti treba da uradiš dobar skauting i onda možeš da se prevariš", rekao je Darko Miličić.

Ističe nekadašnji košarkaš da su crno-beli napravili veliku grešku.

"Ovde si imao alarm, ovde si imao crveno svetlo. Priča se neposlušan, mimo svih okvira, on je čovek prihvatio ono što mu je ponuđeno, nije on kriv".

Bilo je reči i o Šabazu Nejpiru koji je stigao u Crvenu zvezdu iz Olimpije kao veliko pojačanje pre početak sezone 2023/24, ali je napustio Beograd nakon odigranih 12 utakmica u Evroligi na kojima je beležio 9,8 poena, uz 2,3 asistencije, 1,7 skokova i 1,3 ukradene lopte po utakmici.

"Kao što smo se mi prevarili sa onim malim, Šabazom, ko ga ne bi uzeo? Sila od igrača, došao ovde, ugasio se majstor. On je valjda imao porodične probleme, nije mogao da se posveti".

Osvrnuo se i na priču da je Nejpira napustila supruga koja je sa sobom odvela decu.

"To su Amerikanke, njima je Milano bio fuj, a ne Beograd. Kraljice, jesi normalna? Ja u Memfisu bio...", poručio je Darko Miličić.

