Nedavno se pojavila informacija da Zenit želi na klupi da vidi Aleksandra Đorđevića, ali prema svemu sudeći od te saradnje neće biti ništa.

ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ OTVORIO DUŠU PRED MEČ PROTIV SRBIJE: Moram da prebrodim emocije! Foto: Dado Đilas

Naime nekadašnji selektor Srbije je odbio da preuzme klub iz Sankt Peterburga, prenose ruski mediji.

U Zenitu je njegov veliki prijatelj Sani Bećirović, koji ima ulogu tim menadžera, pa je bilo očekivano da stinge poziv na adresu Đorđevića, međutim, moraće da se okrenu drugim rešenjima.

Navodno, još dva srpska trenera su u opticaju, ali se ne navodi o kome je reč. Dodaje se i da nije isključeno da ruski klub pojača ponudu za Đorđevića.

Nedavno se klub rastao od Aleksandera Sekulića, selektora Slovenije.

