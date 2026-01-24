Slušaj vest

Bivši saigrač Nikole Jovića iz Majami Hita, Džoš Ričardson, potpisao je ugovor sa Saragosom, potvrdio je španski klub.

Iskusni bek je poslednji put nastupio u NBA ligi upravo u dresu Majami Hita, u novembru 2024. godine.

Nakon utakmice protiv Filadelfija Seventisiksersa, u kojoj je na parketu proveo 14 minuta i postigao četiri poena, Ričardson je zadobio povredu pete koja ga je udaljila od terena na duži period.

Tokom oporavka uglavnom nije bio u sastavu ekipe, a iako ga je trener Erik Spolstra u nekoliko navrata uvrstio u protokol, te utakmice je uglavnom presedeo na klupi.

Kako je saopšteno iz Saragose, Džoš Ričardson je potpisao ugovor do kraja sezone, ali će najpre proći desetodnevni probni period, nakon kojeg će klub doneti konačnu odluku o njegovom ostanku i uklapanju u tim.

Saragosa se trenutno nalazi u promenljivoj formi u ACB ligi – u poslednjih pet utakmica zabeležili su tri poraza.

