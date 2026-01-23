Bivši srpski košarkaš Darko Miličić osvrnuo se na sagu koja se desila pred dve i po godine kada je Nikola Mirotić rekao "ne" Partizanu , iako je prethodno da reč crno-belima.

O slučaju Mirotić mišljenje dao i Darko Miličić , koji je u " podkastu kod Luke i Kuzme " istakao da veruje da nije došao da ne bi bio učesnik mržnje između braće.

- On je navijač Partizana, i da on dolazi da od nekog izbezumljenog od svega i svačega prima uvrede, jer je ovaj rekao da je obećao, on nije ispoštovao. Ja ne znam šta on misli, garantujem ti da nije hteo da bude učesnik mržnje između braće koja je zastupljena neverovatno - rekao je Darko Miličić.