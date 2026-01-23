Slušaj vest

Aleksandar Lazić (10. jun 1996), visok 203 centimetra, pokriva pozicije krila i krilnog centra, a tokom dosadašnje karijere nastupao je za Slovan, Primorsku Olimpiju, Megu, Cedevita Olimpiju, Mornar, Budućnost, Spartak i Dižon, sa kojim je igrao u FIBA Ligi šampiona.

U Laktaše dolazi iz Libana, gde je nastupao za Maristes. Lazić je prošao sve mlađe selekcije reprezentacije Bosne i Hercegovine i učestvovao je na poslednjem Evropskom prvenstvu.

Novak Musić (27. maj 1998), koji će po drugi put nositi dres kluba iz Laktaša, u klub se vraća nakon sedam sezona. Musić je visok 188 centimetara i igra na poziciji beka. Karijeru je gradio u Smederevu, Beovuku, OKK Beogradu, Igokei, Megi, Arki Gdinji, Zielonoj Gori i Arges Pitestiju.

U Igokeu dolazi iz slovačkog tima Patrioti Levice, gde je u proseku beležio devet poena, 3,5 skokova i 4,5 asistencija po utakmici, a sa tim klubom nastupao je i u FIBA Ligi šampiona. Musić je bivši reprezentativac Srbije u mlađim kategorijama (U16, U18 i U20).

Iz kluba je u međuvremenu otišao Petar Popović, sa kojim je sporazumno dogovoren prekid saradnje.

(Beta)