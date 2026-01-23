LJUBLJANČANI SLAVILI U PRODUŽETKU: Cedevita Olimpija na gostovanju bolja od Zadra u ABA ligi
Zadar je do produžetka došao nakon što je Marko Ramljak pogodio jedno slobodno bacanje na 0,2 sekunde pre kraja regularnih 40 minuta.
U dodatnom periodu gosti iz Ljubljane bili su ubedljivi, pa su tako prekinuli niz od dva uzastopna poraza u regionalnom takmičenju.
Najbolji učinak u slovenačkom timu imao je Aleksej Nikolić sa 23 poena, Di Džej Stjuart je dodao 17 poena, uz četiri skoka i tri asistencije, dok je poen manje postigao Umodža Gibson, uz osam asistencija.
Lovro Mazalin je za poraženi tim postigao 32 poena, uz po tri skoka i asistencije, a Vladimir Mihailović je upisao poen manje i tri dodavanja.
Cedevita Olimpija trenutno zauzima prvo mesto u Grupi B sa 11 pobeda i četiri poraza, dok je Zadar šesti sa skorom 4/11.
U narednom kolu Cedevita Olimpija u gradskom derbiju gostuje Iliriji, a Zadar gostuje Beču.