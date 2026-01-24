Čudesan trijumf Denvera u Viskonsinu.
DENVER NAPRAVIO NEVIĐENU SENZACIJU! Bez Nikole Jokića i pola tima šokirali Janisa i ekipu! Nikome nije jasno kako su ovo uspeli! (VIDEO)
Desetkovani Denver Nagetsi napravili su neviđeno čudo prethodne noći.
Bez Nikole Jokića, Džamala Mareja, Kema Džonsona, Valančijunasa, Pejtona Votsona i Erona Gordona u drugom poluvremenu - savaladali su na gostovanju ekipu Milvoki Baksa rezultatom 102:100.
Junak trijumfa bio je Džulijan Stroter sa 20 postignutih poena, Tim Hardvej Džunior ubacio je 17, dok je iskusni Brus Braun dodao 15 poena.
Domaćinu nije pomogao ni dabl-dabl prve zvezde tima Janisa Adetokumba, koji je meč završio sa 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Denver nakon novog čudesnog trijumfa zauzima treće mesto na Zapadu sa skorom 31-15.
