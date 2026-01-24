Slušaj vest

Desetkovani Denver Nagetsi napravili su neviđeno čudo prethodne noći.

Bez Nikole Jokića, Džamala Mareja, Kema Džonsona, Valančijunasa, Pejtona Votsona i Erona Gordona u drugom poluvremenu - savaladali su na gostovanju ekipu Milvoki Baksa rezultatom 102:100.

Junak trijumfa bio je Džulijan Stroter sa 20 postignutih poena, Tim Hardvej Džunior ubacio je 17, dok je iskusni Brus Braun dodao 15 poena.

Domaćinu nije pomogao ni dabl-dabl prve zvezde tima Janisa Adetokumba, koji je meč završio sa 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Denver nakon novog čudesnog trijumfa zauzima treće mesto na Zapadu sa skorom 31-15.

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium